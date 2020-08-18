Алибасов решил «немедленно разводиться» с Федосеевой-Шукшиной

Москва, 18 августа. Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Официальная причина —«неразрешимые противоречия».

Ранее сын основателя «На-На» Бари Алибасов — младший сообщил, что в начале лета на отца было совершено покушение на убийство. Он нашел своего отца при смерти. Мужчина решил отправить Алибасова на лечение в психиатрическую больницу.

После выписки из больницы Алибасов-старший сразу обратился в суд — он решил разводиться со своей супругой, с которой прожил в браке почти два года. По словам артиста, он не может видеть то безобразие, которое происходит в семье артистки.

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс», — приводит «СтарХит» слова музыкального продюсера.

Представлять интересы Алибасова будет звездный адвокат Сергей Жорин. Юрист изначально подумал, что выписавшийся из лечебницы Алибасов не совсем выздоровел, однако когда артист сообщил о намерении развестись, «понял, что человек совершенно здоров». Жорин, наученный горьким опытом с постоянными провалами в памяти участников процесса, зафиксировал признание Алибасова на видео.

Говорят, что немаловажную роль в ухудшении отношений между супругами сыграла сделка по дарению квартиры, которая прошла осенью прошлого года. Федосеева-Шукшина переписала на благоверного квартиру, пытаясь спасти недвижимость от алчных родственников. С тех самых пор дочь актрисы Ольга не дает покоя ни актрисе, не продюсеру.