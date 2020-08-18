NI назвал обновленный «Адмирал Нахимов» серьезной угрозой для противника

Москва, 18 августа. На вооружение Военно-морского флота РФ в ближайшее время поступит обновленный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Американский военно-политический журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную модернизированному военному кораблю. Авторы материала, переведенного «ПолитРоссией», подробно рассказали о боевых возможностях и характеристиках флагмана российского флота, а также отметили, что он может стать серьезной угрозой для потенциального противника.

Обозреватель NI Калеб Ларсон напомнил, что речь идет о самом большом военном корабле в мире, который был построен в 1986 году по проекту 1144 «Орлан». «Адмирал Нахимов» обладает мощными современными боевыми комплексами, которые способны быстро и эффективно обнаружить воздушные, морские и наземные цели противника и нанести эффективный ракетный удар по ним.

Основным вооружением для корабля станет гиперзвуковая ракетная система «Циркон». На борту также будут находиться установки «Калибр» и «Оникс», способные уничтожать корабли противника. Защиту крейсера от атаки с воздуха обеспечат комплексы «Панцирь-М» и ЗРК С-400, а пусковые установки для торпед «Пакет-НК» и «Ответ» нейтрализуют опасность подводных лодок противника.

«Эти военные суда являются одновременно самыми тяжелыми и самыми большими неавианосными кораблями в мире. Они вооружены до зубов», — отмечает Калеб Ларсон.

На вооружении могучего «Орлана» встрянут три боевых вертолета Ка-27, которые предназначены для проведения разведывательных операций и уничтожения морской группировки противника. В качестве дополнительных средств разведки могут быть использованы специальные беспилотные летательные аппараты, которые будут размещены на борту боевого корабля.

В NI отмечают, что обновленный «Адмирал Нахимов» может вернуться в строй Военно-морского флота Российской Федерации уже в 2022 году после прохождения государственных морских испытаний.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков подробно рассказал о морском варианте системы ПВО «Панцирь». Он заметил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» расширит зону противоракетной обороны кораблей ВМФ России.