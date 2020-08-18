Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

NI назвал обновленный «Адмирал Нахимов» серьезной угрозой для противника

175
0 Оставить комментарий

NI назвал обновленный «Адмирал Нахимов» серьезной угрозой для противника

Москва, 18 августа. На вооружение Военно-морского флота РФ в ближайшее время поступит обновленный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Американский военно-политический журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную модернизированному военному кораблю. Авторы материала, переведенного «ПолитРоссией», подробно рассказали о боевых возможностях и характеристиках флагмана российского флота, а также отметили, что он может стать серьезной угрозой для потенциального противника.

Обозреватель NI Калеб Ларсон напомнил, что речь идет о самом большом военном корабле в мире, который был построен в 1986 году по проекту 1144 «Орлан». «Адмирал Нахимов» обладает мощными современными боевыми комплексами, которые способны быстро и эффективно обнаружить воздушные, морские и наземные цели противника и нанести эффективный ракетный удар по ним.

NI назвал обновленный «Адмирал Нахимов» серьезной угрозой для противника

Основным вооружением для корабля станет гиперзвуковая ракетная система «Циркон». На борту также будут находиться установки «Калибр» и «Оникс», способные уничтожать корабли противника. Защиту крейсера от атаки с воздуха обеспечат комплексы «Панцирь-М» и ЗРК С-400, а пусковые установки для торпед «Пакет-НК» и «Ответ» нейтрализуют опасность подводных лодок противника.

«Эти военные суда являются одновременно самыми тяжелыми и самыми большими неавианосными кораблями в мире. Они вооружены до зубов», — отмечает Калеб Ларсон.

На вооружении могучего «Орлана» встрянут три боевых вертолета Ка-27, которые предназначены для проведения разведывательных операций и уничтожения морской группировки противника. В качестве дополнительных средств разведки могут быть использованы специальные беспилотные летательные аппараты, которые будут размещены на борту боевого корабля.

NI назвал обновленный «Адмирал Нахимов» серьезной угрозой для противника

В NI отмечают, что обновленный «Адмирал Нахимов» может вернуться в строй Военно-морского флота Российской Федерации уже в 2022 году после прохождения государственных морских испытаний.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков подробно рассказал о морском варианте системы ПВО «Панцирь». Он заметил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» расширит зону противоракетной обороны кораблей ВМФ России.

Источник: ПолитРоссия
Новости партнеров