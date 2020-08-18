Колдун прибыл к зданию суда и обещает освободить Ефремова «силой мысли»

Москва, 18 августа. Блогер Иван Кулебякин, который позиционирует себя как колдун, пришел к зданию Пресненского суда Москвы, чтобы «повлиять на решение» в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова.

Во вторник по адресу Зоологическая, 20 вновь собрались фанаты актера, среди которых был замечен и седовласый Кулебякин. Все они ждали, когда обвиняемого в аварии кумира привезут на заседание.

Корреспонденту портала Teleprogramma.pro возрастной блогер рассказал, что он волшебник, и якобы по его желанию артист может покинуть суд. Кулебякин уверен, что все дело в силе мысли.

«Я думаю, что, с одной стороны, если Михаил виновен, то он получит наказание, а если он не виновен, и сидел за рулем другой, то, значит, это будет доказывать [его адвокат] Эльман Пашаев», — заявил мужчина.

Он также призвал не садиться за руль в состоянии опьянения.

«Видите, к чему приводит даже известных людей такая фишка», — резюмировал он.

Ранее Кулебякин уже приходил к зданию суда и исполнил одну свою мечту — сфотографировался с защитником актера Пашаевым.

Во вторник новое заседание по делу Ефремова началось успешно. Накануне его адвокат сообщал, что подзащитный оправился после госпитализации и готов присутствовать в суде.

Предыдущий процесс оказался сорванным. Актер был госпитализирован из суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня он находился за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с небольшим фургоном. Водитель последнего скончался в больнице.