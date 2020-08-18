Названы дата и место прощания с Легкоступовой

Москва, 18 августа. Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа в 12.00 на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль в комментарии Пятому каналу.

«Прощание будет в 12 часов в четверг в Троекурово», — рассказала дочь певицы.

По предварительной информации, звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. Ранее дочь певицы Анетта Бриль назвала причину смертельной травмы.