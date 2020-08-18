Источник рассказал, как белорусские силовики отнеслись к задержанным россиянам

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии уважительно относились к каждому из 32 россиян, задержанных в республике в конце июля и позже вернувшихся на родину. Об этом журналисту Федерального агентства новостей рассказал один из участников так называемой ЧВК «Вагнер», побывавших в Белоруссии.

Ранее в Сети появилась информация о якобы жестоком отношении милиции к группе наших соотечественников. В частности, писатель и участник боевых действий на территории Донбасса Захар Прилепин обвинил Минск в том, что белорусские силовики избили задержанных в стране россиян. При этом он добавил, что кое-кому даже «ребра поломали».

Корреспондент ФАН выяснил правду у непосредственного участника событий. Член ЧВК «Вагнер», попросивший не называть его имени, заявил, что информация о побоях не соответствует действительности.

«Да это чушь собачья… Больше скажу — уже когда задержали, белорусские силовики вели себя с нами очень вежливо. Потом еще и извинились перед нами за применение силы во время задержания. Вообще было видно, что ребята к нам относились с уважением», — пояснил боец ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что уже после того, как минская верхушка поняла, что у россиян не было никаких незаконных намерений, — желания как-то дестабилизировать ситуацию в стране — перед задержанными выступил член Совета безопасности Белоруссии Виктор Лукашенко и принес извинения.

«Виктор Александрович, сын президента, собрал нас в актовом зале, посмотрел на нас и сказал: «Парни, извините, перебдели», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 29 июля группа граждан России была задержана под Минском. Основанием для этого стали подозрения в подготовке массовых беспорядков.

7 августа стало известно, что задержание россиян было спланированной операцией СБУ. Целью операции украинских спецслужб, подготовленной с помощью подставных лиц и фирм-однодневок, была попытка одним выстрелом убить сразу несколько зайцев. Главный же удар предполагалось нанести по российско-белорусским отношениям.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что власти Белоруссии отпустили россиян.