Суд отказался назвать точный диагноз Ефремова

Москва, 18 августа. Столичный Пресненский суд отказался называть точный диагноз актера Михаила Ефремова, являющегося фигурантом дела о смертельном ДТП. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну», — заявила судья Елена Абрамова.

При этом она подчеркнула, что состояние здоровья позволяет Ефремову участвовать в заседании суда. Телеканал «360» ведет прямую трансляцию от здания Пресненского суда, где 18 августа проходит очередное слушание по делу актера.

Еще до начала заседания адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил журналистам, что его подзащитному поставлен серьезный диагноз. Юрист отказался называть болезнь, сославшись, как и суд, на медицинскую тайну.

Напомним, 11 августа Михаилу Ефремову стало плохо прямо в суде, после чего актера госпитализировали в Боткинскую больницу. Слушание пришлось перенести на 18 августа. Пашаев утверждал, что у его подзащитного онемение конечностей и проблемы с речью из-за нарушения мозгового кровообращения, пишет НСН.

Михаила Ефремова выписали из больницы 15 августа и снова заключили под домашний арест. Пашаев пытался добиться разрешения на прогулки для актера по состоянию здоровья, однако получил отказ.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого после аварии скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.