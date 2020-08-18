Можно ли и как вывести деньги? Где обналичить материнский капитал? Как это сделать до и после трехлетия ребенка? На вопросы о возможностях вывода средств на нужды семьи отвечает юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, а в нынешнем году она претерпела изменения. С 2020-го деньги молодым семьям выделяют уже при рождении первого малыша, эта сумма составляет 466 тысяч рублей. За рождение второго дают еще 150 тысяч, а за третьего ребенка и последующих детей — 616 тысяч рублей.

Материнский капитал не предоставляют на рождение каждого ребенка. Эта сумма выплачивается семье однократно, поэтому если до 2020 года вы уже успели получить и использовать маткапитал, то оформить его повторно не получится.

Упрощены условия получения сертификата. С этого года молодой маме не нужно обращаться с документами в Пенсионный фонд РФ. Сведения о рождении малыша туда направят сотрудники загса, сертификат оформят автоматически, а деньги положат на индивидуальный счет женщины. Воспользоваться этими средствами можно на строго установленные законом цели:

улучшить жилищные условия;

оплатить обучение детей: не только того ребенка, при рождении которого была сделана выплата, но и других детей в семье;

обеспечить ребенка-инвалида средствами реабилитации и адаптации.

Но можно ли обналичить материнский капитал, если семье нужны деньги на другие цели?

«Законных способов обналичивания материнского капитала не существует, — отмечает юрист Юрий Капштык. — Это не допускается ни в какой форме».

Противозаконные схемы

В Интернете можно встретить десятки объявлений, где обещают легально обналичить материнский капитал. Для этого используют разные схемы. Например, фиктивную покупку жилья у близких родственников. Или же заключают договор на покупку квартиры, берут средства маткапитала, а потом этот договор разрывают.

«Если родители или другие лица, оформившие материнский капитал, каким-либо способом обналичивают деньги, они становятся соучастниками преступления и несут за это уголовную ответственность, — уточняет Юрий Капштык. — На практике есть схемы, когда под заключение фиктивного договора долевого участия привлекают средства материнского капитала. Но все зависит от участников такой схемы. Любой договор долевого участия подлежит государственной регистрации, и законность действий каждой стороны обязательно проверят. Кроме того, покупатели обязаны предоставить справку из Пенсионного фонда о согласии на такие действия. Если сделка противозаконна, Пенсионный фонд подтверждающих документов не даст».

Бывают случаи, когда семья вынуждена изымать деньги, направленные на покупку жилья. Например, когда средства материнского капитала были направлены на покупку квартиры в строящемся доме, а застройщик заморозил объект. Чтобы не дать деньгам сгореть, родители могут расторгнуть договор с застройщиком и потребовать вернуть сумму. Пенсионный фонд в таких ситуациях становится на сторону семей, но доказывать, для чего нужно разрывать договор и куда будут направлены деньги, все равно придется.

Как обналичить материнский капитал деньгами

В прошлом году средства материнского капитала разрешили использовать на выплату ежемесячного пособия — субсидии на содержание ребенка. В этом году молодые семьи тоже могут воспользоваться этой помощью. Получение субсидии нельзя назвать способом обналичивания маткапитала, скорее, это возможность использовать средства, направленные на поддержку семьи, в тот момент, когда в помощи нуждаются особенно остро.

Например, в первые месяцы рождения малыша, когда финансовые потребности семьи возрастают. Субсидия позволяет выводить материнский капитал до трехлетнего возраста ребенка в виде небольших ежемесячных выплат, размер которых равен прожиточному минимуму. В каждом регионе он свой.

«Оформить субсидию могут семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух МРОТ», — уточняет Юрий Капштык.

В нынешнем году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей. Чтобы получать ежемесячную субсидию, нужно предоставить в Пенсионный фонд документы, подтверждающие, что доход вашей семьи меньше, чем установлен государством.

Как обналичить материнский капитал на покупку жилья

Теоретически можно купить квартиру большой площади, используя средства маткапитала, а потом продать ее и вырученную разницу использовать по своему усмотрению. Но эта схема сомнительна по трем причинам.

Во-первых, если при покупке недвижимость была оформлена на всех членов семьи в равных долях, то обменять ее на меньшую жилплощадь не позволят органы опеки и попечительства. За сделками с участием несовершеннолетних собственников контролирующие органы внимательно следят.

Во-вторых, стоимость квартир большей и меньшей площади отличается незначительно. При продаже недвижимости, которой владеют меньше трех лет, придется заплатить налог в размере 13%, так что сама сделка для получения в перспективе денег больше напоминает авантюру.

А в-третьих:

«Чтобы у вас отпали сомнения, подойдите к своему ребенку, посмотрите ему в глаза и задайте себе вопрос, а для чего вы это делаете», — советует Юрий Капштык.

Материнский капитал — это реальное подспорье молодым семьям и возможность улучшить жилищные условия. И воспользоваться этой возможностью вы можете на абсолютно законных основаниях.