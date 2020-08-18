Эпатажный исполнитель хита Mrazish резко сменил образ и стал «бруталом»

Москва, 18 августа. Болгарский певец Васил Троянов Боянов, более известный как Азис, кардинально сменил образ. Из слащавого исполнителя с окрашенными в блонд волосами и ярким макияжем он превратился в брутального брюнета с бородой.

Эпатажный артист стал популярным в 2011 году, когда выпустил клип на песню Mrazish («Ненавидишь»). На видео он предстал с идеальной укладкой, маникюром и макияжем. Именно таким его увидели российские зрители.

Спустя годы певец сильно изменился, но удивлять окружающих не перестал. В прошлом напомаженный и несколько женственный Азис теперь выглядит настоящим бруталом, отрастил густую бороду и прибавил мышечной массы.

В своем Instagram болгарская звезда регулярно хвастает новым телом, выбирая для фото максимально открытые вещи, или снимается совершенно без них.

Азис не скрывает, что увеличивает мускулы искусственным путем.

«Мне сформировали и увеличили бицепсы специальным материалом на основе геля гиалуроновой кислоты. Всего лишь 30 минут вмешательства — и вы сэкономите годы труда в зале», — цитирует откровения артиста Starhit.

Вместе с тем певец подчеркивает, что тренировки в спортзале важны. По его словам, прибегнуть к неестественному наращиванию мышц рук он решил из-за того, что его руки всегда были «самым слабым звеном» и «не росли».

«Поэтому вмешался мой доктор. Этот скульптор еще раз доказывает, что он первый среди всех!» — заявил он.

О личной жизни исполнитель не распространяется. Известно лишь, что в 2007-м у него родилась дочь Рая от подруги — певицы Галы. Певец по-прежнему не женат.