Лукашенко наградил более 300 силовиков за безупречную службу

Минск, 18 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил к награде более 300 представителей силовых ведомств, соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Силовиков наградили медалями «За безупречную службу» трех степеней. В том числе медаль «За безупречную службу I степени» получил заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Накануне Лукашенко предупредил, что сотрудники силовых ведомств будут давать соответствующий ответ на провокации. Президент республики отреагировал на факты насилия в ходе протестов.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.