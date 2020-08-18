В России выявили 4 748 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 18 августа. В России за сутки выявлено 4748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В оперштабе отметили, что 29% пациентов с коронавирусом не имели клинических проявлений. Общее число случаев коронавируса в России составило 932 493. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6527 человек. Число летальных случаев увеличилось до 15 872 человек, в том числе 132 человека скончались за последние сутки.

По данным на 18 августа, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 693 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 145 новых пациентов. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 157 пациентов за сутки.

Роспотребнадзор сообщил, что иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Ранее иммунолог Николай Крючков отмечал, что повторное заражение SARS-CoV-2 может произойти через 2-3 месяца после выздоровления. Он объяснил, что повторное заражение зависит от уровня антител в организме пациента.