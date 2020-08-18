Сестра Бузовой из палаты рассказала об испугавшем ее диагнозе

Москва, 18 августа. Младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна недавно сильно испугала своих подписчиков отсутствием какой-либо активности в социальных сетях.

Девушка перестала публиковать фотографии и видеозаписи в Instagram, а также не отвечала на комментарии фанатов. Поклонники начали интересоваться, с чем же связана пропажа, но вскоре Анна самостоятельно успокоила свою аудиторию, объяснив из палаты почему не могла пользоваться социальными сетями.

Анна Бузова призналась, что ранее обратилась за помощью в медицинское учреждение. Она рассказала об испугавшем ее диагнозе и заметила, что перенесла хирургическую операцию. Девушка не уточнила, что именно случилось, а также не раскрыла детали своего заболевания, пишет kp.ru.

Бузова сообщила поклонникам, что сначала диагноз ее сильно напугал. Она начала вычитывать информацию о заболевании в интернете, но это только заставило ее нервничать перед операцией. Однако медицинское вмешательство прошло без осложнений, а девушка уже отошла от наркоза. Анна поспешила успокоить своих поклонников, сообщив, что ее здоровью больше ничего не угрожает.

«Всем спасибо за переживания, самое страшное уже позади. Отошла от наркоза, чувствую себя прекрасно и уже готова ехать на работу, хотя доктор порекомендовал поберечь себя ближайшее время и отказаться от дел на сегодня», — заявила Анна Бузова.

Стоит отметить, что ранее за медицинской помощью обращалась и Ольга Бузова. Певица рассказала, что прошла ряд специальных медицинских исследований, которые направлены на профилактику онкологических заболеваний. Кроме того, телеведущая прошла процедуры у стоматолога, где решила проблемы с зубами.

Ранее Ольга Бузова подробно рассказала о своих тренировках для нового сезона шоу «Ледниковый период». Звезда заметила, что ее партнером по программе станет олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.