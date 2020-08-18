Россияне в Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы

Москва, 18 августа. Россияне ответили читателям японского интернет-портала Yahoo News Japan, которые возмутились, что поездки на Курильские острова по программе безвизового обмена отменили из-за пандемии.

Ранее СМИ сообщило, что в этом году планировались 19 таких поездок, но от них пришлось отказаться из-за распространения инфекции и ограничений на передвижения. В связи с этим одни читатели предположили, что о возвращении островов в состав Японии можно забыть. Другие в комментариях к материалу призвали к радикальным мерам.

«Остается только война», — написал один из пользователей, не увидев других способов «решения вопроса».

Российские интернет-пользователи отнеслись к такому возмущению иронией.

«Господа хорошие японцы! После драки кулаками не машут. Пора бы уже это понять!» — указал пользователь szdd в обсуждении под публикацией Yahoo News Japan. «Вроде умная нация, а такую чушь порют! Развязать войну с Россией? Ну, попробуйте. Или вы забыли Халхин-Гол и 45-й год?» — поинтересовался foreve1945. «По итогам войны острова отошли. Развязать войну просто, вопрос, что потом останется?» — задался вопросом sergeivanovich.

Пользователь maksim отметил, что «для подстилания соломки» Токио лучше иметь с Россией «если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения».

Программа безвизового обмена, о которой писали в Yahoo News Japan, ежегодно согласовывается между Москвой и Токио. Поездки туристов в двух направлениях начались в 1992 году. За это время около 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан побывали в Японии. Южную часть Курил посетили более 18 тысяч японцев.

Вопрос Курил остается нерешенным уже несколько десятилетий. Токио претендует на Южные Курилы, называя эти территории «северными», поскольку не признает над ними суверенитет РФ. Однако острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хамобаи в 1945 году стали частью СССР, а сегодня являются территорией России и входят в состав Сахалинской области.