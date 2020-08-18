Рабочий БелАЗа показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Москва, 18 августа. Рабочий Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) кратко описал последние события в Белоруссии, показав гениталии ведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — представил Соловьев гостя.

Ведущий поприветствовал Анатолия и попросил рассказать, как обстоят дела в республике.

«Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — поинтересовался Соловьев.

Анатолий был немногословен: «Сейчас расскажу». После этого он переместил камеру к гениталиям и показал их на весь экран. После этого связь с рабочим прервалась. Соловьев похвалил гостя за яркий ответ.

«Красавчик. Молодец, вот, видите как. Молодец, хорошо показал», — отреагировал ведущий.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

Лукашенко объяснил, кому нужны беспорядки в Белоруссии. Он отметил, что протестные акции спровоцированы в Белоруссии, чтобы власти оттянули своих военных на внутренние действия.