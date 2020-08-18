Филиппинский политик умоляет вернуть ему детей, рожденных «сурмамой» в РФ

Известный политик, вице-спикер и лидер большинства Палаты представителей Республики Филиппины Фредениль Кастро просит российские власти помочь ему вернуть двух кровных детей, рожденных в России суррогатной матерью. Еще в январе детей изъяли органы опеки, и с тех пор родители ничего не знают об их судьбе.

Доведенный до отчаяния мужчина, не получая ответа от российских компетентных органов, уже дошел до Совета при президенте РФ по правам человека, но помощи не дождался и там. В результате он обратился в письме к президенту РФ Владимиру Путину с мольбой о помощи.

Суть дела

Двоих детей для многодетной филиппинской семьи Кастро родила в России суррогатная мать, гражданка Украины. Технология была отработана, известный во всем мире «Центр планирования семьи и репродукции» предоставляет такие услуги с 2003 года и до последнего времени имел безупречную репутацию. Отметим сразу, суррогатное материнство в России разрешено с 1990-х, оно регулируется Семейным кодексом. Хотя законодательная часть не до конца отлажена, многолетняя практика не давала сбоев. Так, семья Кастро уже воспитывает пятерых детей, рожденных в России в рамках программы суррогатного материнства. А в конце октября родились еще двое — Артуро и Аника.

Дети были зарегистрированы согласно российскому законодательству, получили свидетельства о рождении. Первые два месяца малыши должны были находиться в России с суррогатной матерью, кровные родители планировали забрать детей в январе.

Но на этот раз все пошло не так: сначала началась пандемия коронавируса и границы закрылись, а потом в квартире в Одинцово, где жили суррогатные матери с детьми граждан Филиппин, умер один из младенцев. Полиция с органами опеки изъяла оставшихся детей, было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи. Так Аника и Артуро Кастро оказались в сиротском учреждении.

«9 января Анику и Артуро неожиданно забрали из арендованной нами квартиры, где они находились с нашими доверенными лицами вместе с двумя другими филиппинскими детьми из других филиппинских семей. Насколько я знаю, люди, которые забрали наших детей, сказали, что они из органов опеки, — пишет Фредениль Кастро президенту РФ. — С тех пор у нас нет никакой информации об Анике и Артуро. Мы ничего не знаем об их состоянии и здоровье, мы даже не знаем, живы ли они».

Дело о торговле детьми

Однако затем ситуация стала еще хуже. В связи с другим случаем с «зависшими» в связи с пандемией в России детьми, рожденными суррогатными матерями, было возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь уже о торговле детьми. Дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Были арестованы врачи, в том числе с многолетним стажем и с безупречной до этого момента репутацией.

К этому громкому делу «пристегнули» и малышей, рожденных суррогатными матерями для родителей с Филиппин. Теперь Фредениль Кастро вынужден оправдываться, уверяя, что Артуро и Аника появились на свет в полном соответствии с российскими законами, как и другие его пятеро детей, рожденных в России суррогатными мамами.

Кастро готов сдать тест ДНК, чтобы доказать кровное родство с Артуро и Аникой, чтобы доказать, что дети именно его.

«Мы в огромной степени благодарны Вам и Вашей стране за возможность стать родителями наших семерых детей, рожденных по программам суррогатного материнства в России, — пишет Кастро президенту РФ. — Сейчас мы просим Вас помочь нам вернуть Анику и Артуро домой, в нашу семью».

Адвокат Игорь Трунов: Мы пытаемся обжаловать действия следствия

Интересы филиппинской семьи в России представляет известный адвокат Игорь Трунов. В интервью Федеральном агентству новостей Трунов отметил, что в связи с последними событиями суррогатное материнство в России фактически становится криминальным бизнесом.

«Почему следствие голословно заявляет, что эти дети [Фредениля Кастро] кровно не были связаны с родителями, что их продавали? Такие подозрения должны на чем-то основываться. Зачем этому человеку нужно было приезжать в Россию, платить деньги, брать чужого ребенка, ждать его целый год?» — задается вопросами Трунов.

Адвокат рассказал, что, по его сведениям, детей Кастро и еще одного младенца — также рожденного суррогатной матерью ребенка филиппинских граждан — отправили «в детский дом для умственно отсталых».

«Все документы на руках, генетические экспертизы на руках, дополнительные экспертизы сделаны и пересланы в Россию. Сомнений никаких нет, — рассказал Трунов. — Поэтому сейчас мы пытаемся обжаловать действия следствия: нельзя арестовывать иностранных граждан, помещать их в сумасшедший дом для детей и держать там семь месяцев. Сейчас около десяти женщин находятся на последних месяцах беременности, и все в подвешенном состоянии: счета арестованы, деньги не выплачиваются. И куда им девать этих детей?»

Отметим, в российском шоу-бизнесе есть несколько известных персон, которые не скрывают, что стали родителями, воспользовавшись услугами сурмам, так иногда называют суррогатных матерей. Однако к российским детям, рожденным сурмамами, и к их родителям у властей претензий нет.

Напомним также, что еще в 2017 году Госдума планировала принять отдельный закон о суррогатном материнстве, но проект не прошел даже первое чтение. Не прошли и предложения запретить этот вид репродуктивной помощи, хотя против суррогатного материнства выступает Русская православная церковь.