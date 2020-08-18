Коронавирус усложнил подбор персонала на рабочие специальности

Москва, 18 августа. Российским компаниям стало сложнее подбирать персонал на рабочие специальности из-за коронавируса, об этом свидетельствуют результаты опроса компании SuperJob.

40% рекрутеров отметили рост финансовых затрат на закрытие позиций. Еще 35% говорят, что время поиска работников увеличилось.

Работодатели отметили, что выплата пособий по безработице, а также пособия на ребенка привели к снижению предложения рабочей силы. На рынок труда негативно повлияли ограничения, в частности, перебои с транспортом.

К тому же, многие рабочие, которые раньше находились в крупных городах, уехали на родину. HR-cпециалисты отмечают, что подбирать менеджеров и специалистов тоже стало сложнее.

Возросло число специалистов, которые не хотят работать в офисе и требуют перехода на удаленку. Они также рассчитывают получить более высокую заработную плату.

Среди топ-менеджеров стало больше тех, кто решил остаться на прежнем месте. Рекрутеры отмечают, что они неохотно ищут новую работу и ценят стабильность.