Водонаева объяснила, почему перестала уважать Собчак

Москва, 18 августа. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер Алена Водонаева объяснила, почему разорвала дружеские связи с телеведущей Ксенией Собчак и перестала ее уважать.

Водонаева стала гостьей шоу журналиста Дмитрия Гордона. В интервью она вспомнила, как сблизилась с Собчак на съемках «Дома-2». Знаменитость призналась, что поначалу между ними складывались более чем дружеские отношения.

Блогер вспомнила, что они с Собчак делились секретами, «шептались за баней», когда микрофоны были выключены, и общались настолько активно, насколько это было возможно в формате отношений «ведущая-участница».

Однако со временем восторг и симпатия сошли на нет. Водонаева заявила, что не разделяет взгляды бывшей приятельницы, в том числе на важные общественно-социальные темы.

«Сейчас я к ней отношусь очень неоднозначно из-за ее вранья. <…> Как можно уважать Собчак, когда она врет?» — высказалась блогер.

Отметим, что и сама Водонаева любит публично выражать свое мнение по актуальным темам. Недавно она потребовала защитить россиян от пьяных водителей. Блогер резко осудила актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил в Москве смертельное ДТП. Она призвала наказать артиста по всей строгости закона.

Напомним, что в июле вышел фильм о Водонаевой, в котором она откровенно призналась, что пережила изнасилование в 14 лет, три внематочные беременности и стала бесплодной.