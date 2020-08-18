Куценко рассказал о женщинах, воспитании детей и трудностях актерства

Москва, 18 августа. Актер Гоша Куценко признался, что любит нежных и беззащитных женщин, является «слабым местом» в воспитании детей, и считает актерскую профессию очень ревнивой.

С 31 августа на телеканале ТНТ начнется показ четвертого сезона комедийного сериала «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. Куценко подключился к проекту после второго сезона и сыграл в нем поклонника главной героини — бизнесмена Владимира. Актер отметил, что вжиться в образ своего персонажа ему было несложно, поскольку и в жизни он предпочитает женщин, напоминающих Ольгу.

«Мое сердце лежит к нежным и беззащитным сердцам! У Ольги, кстати, именно такое сердце», — сказал он в интервью RT.

Сейчас Куценко снимается преимущественно в комедийных проектах, а не в остросюжетных лентах. По его словам, это связано с возрастом —«геройское кино — это дело молодых.

«Бегают, воюют, отдают жизнь в кадре более талантливо, конечно, молодые актеры. Любовь играют молодые. Когда взрослые артисты играют любовь, это сопряжено с присутствием в фильме какой-то комедийной лирики», — выразил мнение артист.

Куценко уточнил, что влюбленный человек в любом случае смотрится иронично, и в связи с эти предложил вспомнить «Служебный роман».

«Конечно, любви все возрасты покорны. Но когда любовь покоряется такому серьезному возрасту, мне кажется, показывать это лучше под веселую музыку», — добавил актер.

Профессию актера Куценко сравнивает с очень ревнивой женщиной, которая ревнует и к дому, и к семье, и к друзьям.

«Сцена не терпит конкурентов. Ты должен отдаваться ей целиком. Это сложный психологический труд. Поэтому такая работа не для каждого. Ну, если ты хочешь добиться в ней успеха», — пояснил он.

По мнению Куценко, актерские династии хороши не всегда, поскольку если один представитель семьи не понравился тому или иному режиссеру, то он «принципиально не будет снимать» и других ее членов.

Актер признался, что всеми силами будет сопротивляться, если его наследники захотят пойти по его стопам

«Хочу, чтобы они стали врачами-биологами и спасали мир — вот что актуально. Я бы и сам стал врачом», — признался артист.

Вместе с тем Куценко усомнился, что в итоге сможет противостоять решимости детей, поскольку как отец он слишком добрый.