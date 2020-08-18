«Росконтроль» назвал лучшую питьевую воду

Москва, 18 августа. Эксперты «Росконтроля» проверили образцы питьевой воды в бутылках пяти известных марок и назвали лучшую из продающихся в стране.

В тестировании приняла участие продукция марок Societe Minerale Original, «Пилигрим», «Черноголовская», «Шишкин лес» и «ФрутоНяня».

Проверка безопасности не выявила нарушений. К органолептическим свойствам участников теста у экспертов претензий не возникло. Вкус, запах и прочие показатели у всех образцов оказались удовлетворительными.

Пи этом в воде Societe Minerale Original специалисты обнаружили сравнительно высокое, но оптимальное содержание фторидов.

«Среди проверенных образцов, только один является водой высшей категории. Это «ФрутоНяня», предназначенная для питания детей», — говорится в сообщении «Росконтроля».

Эксперты рекомендовали к покупке все образцы, принявшие участие в исследовании.

Как пишут «ФедералПресс», специалисты московской лаборатории «Росконтроля» ранее проверили карбонад семи популярных торговых марок. Они оценили безопасность мясных деликатесов, их вкусовые свойства, а также провели микроструктурный (гистологический) анализ. В черный список попала продукция марок «Великолукский мясокомбинат», «Мясной Дом Бородина», «Микоян» и «Рузком».