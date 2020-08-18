Музыкальный критик объяснил провал Киркорова на Евровидении

Москва, 18 августа. Причиной провала короля российской эстрады Филиппа Киркорова на Евровидении в 1995 году могла стать «приторная» манера исполнения певца. Об этом заявил музыкальный критик Олег Кармунин в фильме «Ленты.ру», посвященном русской поп-музыке 1990-х.

В 1995 году конкурс «Евровидение» проходил в Дублине. Киркоров отправился туда с песней «Колыбельная для вулкана» после победы на национальном отборе, который провели в московской гостинице «Космос». Популярность артиста в России не помогла ему за рубежом, и он занял на европейском музыкальном состязании лишь 17-е место.

По мнению Кармунина, европейцы могли просто засудить представителя России. Однако у критика есть и другая версия.

«Киркорову нужно было чуть прикрутить приторность. А то ведь знаете, и вулкан может блевануть. Спел, вроде, ничего так, справедливости ради, но для культурного слияния с Западом оказалось маловато», — заявил Кармунин.

Победителем Евровидения в 1995 году стал норвежский дуэт Secret Garden с песней Nocturne.

Отметим, что по образу Киркорова был создан персонаж комедии «Евровидение: История огненной саги», вышедшей 26 июня на стриминговом сервисе Netflix. Как сообщает RT, герой по фамилии Лемтов отличается богатством, любовью к золоту в одежде и интерьерах, а также тягой к самолюбованию. Сам Киркоров отмечал, что ему польстило создание этого персонажа.