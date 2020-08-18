Дана Борисова рассказала, как звездам удается жить «на халяву»

Многие звезды живут «на халяву» и, в общем-то, не нуждаются в крупных суммах. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила известная российская телеведущая, светская львица Дана Борисова.

Как отметила Дана Борисова, она ведет очень скромную жизнь.

«Я жила по-всякому. И я могу прожить на небольшие суммы. [Актриса] Эвелина Бледанс сказала чистую правду — нам, звездам, крупно повезло. Потому, что по большому счету 80% нашей жизни проходят на халяву. Маски для лица пришлют. Вот сейчас гипермаркет заказал рекламу — на 10 тысяч я бесплатно набрала продуктов. Взяла все, что мне надо было. Грубо говоря, идешь в магазине покупать корм собаке, тебе дадут все в подарок, чтобы ты их отметила. Про красоту я вообще молчу — салоны и так далее. Я в жизни за это не платила», — пояснила Борисова.

По ее словам, единственный фактор, который значительно влияет на сумму расходов звезды, — это дочь.

«Сама бы я вообще особо не тратилась», — добавила Борисова.

Она отметила, что в целом смогла бы прожить на 50 тысяч, хотя «было бы тяжеловато».

«Но, знаете, я — не Филипп Киркоров, не Яна Рудковская, которая вся в брендах. Одежду для съемок предоставляют, макияж на съемках бесплатный делают, машинку на съемку дали. Ну, не знаю… Конечно, мне страшно говорить, что [смогу прожить на] 50 тысяч. Не дай бог мне придется на эти 50 тысяч жить. Хотя, конечно, не очень охота. Все равно хочется денежку. Но на 70–80 тысяч точно прожила бы. Но у меня дочка — это школа, учебники, репетиторы. Это самая главная моя статья расходов. Плюс она с утра ушла — хлопнула дверью, потому что вчера я жестко отказала ей в шопинге. Сказала: «Никаких шопингов!» За лето она уже восемь раз ехала на шопинг. Я не вижу в этом сейчас никакой необходимости. За две недели до школы надо книжку почитать и подготовиться к учебе», — рассказала телеведущая.

Звезда подчеркнула, что в целом живет очень скромно. Она обратила внимание, что не ходит в рестораны.

«Только если приглашает, например, кавалер. Или какая-нибудь там встреча. Я приду, часик посижу, кофе закажу, что-то поклюю… У меня нет такого, чтобы в ресторане гуляла, лобстеров заказывала. У меня скромные запросы. Пандемия еще больше усилила это», — заключила Борисова.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, что не считает признание гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой о расходах неожиданным. Она заверила, что тоже не нуждается в больших суммах, чтобы спокойно прожить месяц. По ее словам, для этого ей хватит и более скромного количества средств.