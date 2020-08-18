В Роскачестве назвали бренды безопасных блузок для школьниц

Москва, 18 августа. Специалисты Роскачества проверили блузки для российских школьниц и установили, что большая часть из них не дышит и не пропускает влагу, но нашли и несколько качественных образцов. Об этом сообщается на сайте экспертной организации.

Эксперты изучили блузки 40 торговых марок (ТМ) для учениц начальных классов. 29 из них произведены в России, а 11— за рубежом. Последние пошиты в Бангладеше, Китае, Белоруссии, Великобритании и Узбекистане. Стоимость одной вещи на момент закупки находилась в интервале от 498 до 3690 рублей.

Каждый образец исследовали по 47 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки, и пришли к неутешительным выводам.

«Рейтинг товаров 23 торговых марок по итогам исследования обнулен в связи с выявленными нарушениями требований законодательства к токсичности, воздухопроницаемости, гигроскопичности изделий», — говорится в сообщении.

Несоответствующими требованиям безопасности оказались 15 российских блузок и 8 импортных. При этом блузки 17 брендов специалисты признали качественными.

«Из них 14 произведены в РФ и три за рубежом (по одному товару из Китая, Бангладеша и Узбекистана). Лидерами рейтинга стали товары ТМ «Смена» и O’stin. Они соответствуют по качеству и безопасности и требованиям законодательства РФ, и опережающим требованиям стандарта Роскачества», — сообщили в организации.

Кроме того, блузки ТМ «Смена» могут претендовать на российский Знак качества, поскольку произведены на территории РФ.

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