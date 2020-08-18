Вассерман рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии

Москва, 18 августа. Большая часть бюджета кампании, направленной против президента Белоруссии Александра Лукашенко, уже освоена, поэтому протесты в республике будут продолжаться. Об этом заявил публицист, аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию «Украина.ру».

«Я не знаю, сколько денег выделили. Но, по крайней мере, месяца два они постараются безобразничать. Все будет: и мелкие локальные стычки, и большие разборки», — отметил эксперт.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, после чего в стране начались массовые беспорядки и несанкционированные акции. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основной оппонент — Светлана Тихановская — набрала 10,12%.

Ранее Вассерман обвинил Запад в организации белорусских протестов. По мнению публициста, за происходящим в республике стоят США, а также Литва и Польша. Также Вассерман назвал события в Белоруссии попыткой «кровавого переворота».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что происходящее в Белоруссии сейчас напоминает ему украинские события семилетней давности. Публицист напомнил, что тогда Запад тоже призывал к миру.