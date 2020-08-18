В ЛНР заявили о планах СБУ взорвать железную дорогу в Луганской области

Луганск, 18 августа. Служба безопасности Украины планирует взорвать железную дорогу в подконтрольной Киеву части Луганской области в рамках кампании по отказу от Минских соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.

По данным ведомства, группа сотрудников СБУ и работников «Украинской железной дороги» в конце июля — начале августа искали подходящий участок железной дороги, чтобы установить там взрывное устройство.

«Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве «диверсии», якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР», — заявили в министерстве.

В МГБ ЛНР подчеркнули, что власти Украины хотят использовать дезинформацию о «диверсии» в рамках масштабной кампании по отказу от достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, Киев намеревается убедить жителей подконтрольной ему части Донбасса в том, что решение об отмене местных выборов правильное, поскольку их проведение «небезопасно».

Напомним, что недавно ЦИК Украины отменил проведение местных выборов, назначенных на 25 октября, в 18 территориальных общинах на востоке страны. В частности, местных выборов не будет в десяти объединенных общинах Донецкой и восьми общинах Луганской областей, подконтрольных Киеву. Независимые эксперты уверены, что власти страны грубо нарушили закон.