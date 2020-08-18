Чехова рассказала, на что регулярно тратит деньги

Москва, 18 августа. Телеведущая Анфиса Чехова затруднилась назвать точную сумму своих расходов за месяц, но отметила, что тратит значительно больше 50 тысяч рублей.

Знаменитость призналась, что пыталась вести учет финансов, но безуспешно.

«Я не знаю точные цифры своих расходов. Но могу сказать точно, что это не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей», — сообщила она в интервью Teleprogramma.pro.

Чехова уточнила, что часть средств также регулярно тратит на оплату ЖКХ, а каждый поход в магазин для нее означает потерю еще примерно 10 тысяч рублей. Кроме того, приходится оплачивать и уход за собой.

«Зарабатывать сегодня надо много», — пришла к выводу звезда.

По мнению Чеховой, российским селебрити не следует прибедняться.

«В Голливуде, к примеру, у звезд одна стрижка в салоне стоит пять тысяч долларов. Хотя у нас ее можно сделать за две тысячи рублей. Главное зарабатывать, чтобы хватало на все расходы», — подытожила телеведущая.

Отечественные звезды стали раскрывать объемы своих ежемесячных расходов этим летом. Первой на откровения пошла гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она заявила, что сможет прожить на 50 тысяч рублей. Знаменитость пояснила, что редко бывает в ресторанах, а один поход за продуктами обходится в 10 тысяч.

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Ее поддержала актриса Эвелина Бледанс. Она сообщила, что ей для жизни на такой период будет достаточно и вовсе одной тысячи.

В то же время композитор Юрий Лоза назвал заявление Утяшевой лукавством, пишет «Газета Кемерова». По его мнению, 50 тысяч рублей в месяц — это прожиточный минимум. В Москве этой суммы хватит только на то, чтобы «не умереть с голоду».