Посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке

Братислава, 18 августа. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который ранее поддержал протестующих, подал заявление об отставке. Об этом сообщает портал Tut.by.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — пояснил Лещеня.

По словам дипломата, в МИД Белоруссии считают, что выраженная им гражданская позиция вышла за указанные рамки.

В самом ведомстве подчеркнули, что решение об отставке посла может принять только президент. Даже в том случае, когда дипломат сам подает в отставку, глава государства должен рассмотреть заявление и подписать соответствующий указ. Пока указа президента Белоруссии об отставке Лещени не было.

Напомним, ранее посол Белоруссии в Словакии опубликовал видеообращение, в котором поддержал протестующих белорусов. В ролике дипломат заявил о необходимости уважения воли народа. Лещеня объяснил это обращение своей гражданской позицией.