У главы Минэнерго Новака обнаружили коронавирус

Благовещенск, 18 августа. Тест на коронавирусную инфекцию, который сдал министр энергетики России Александр Новак, дал положительный результат. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

О состоянии здоровья главы ведомства Мишустин сообщил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое состоялось в Благовещенске.

«Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — сказал глава правительства России.

Накануне пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил, что у нескольких журналистов из пула премьер-министра России обнаружили COVID-19. Заболевшие представители СМИ сопровождали главу правительства в рабочей поездке на Дальний Восток. Сейчас журналисты находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь.

Беляков уточнил, что случившееся не повлияет на рабочий график Мишустина. Глава кабмина посетит Чукотский АО, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

Согласно последним данным оперативного штаба, в РФ с начала пандемии выявили 927 тысяч случаев коронавируса. Свыше 736 тысяч пациентов выздоровели.