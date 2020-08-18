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У главы Минэнерго Новака обнаружили коронавирус

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У главы Минэнерго Новака обнаружили коронавирус

Благовещенск, 18 августа. Тест на коронавирусную инфекцию, который сдал министр энергетики России Александр Новак, дал положительный результат. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

О состоянии здоровья главы ведомства Мишустин сообщил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое состоялось в Благовещенске.

«Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», — сказал глава правительства России.

Накануне пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил, что у нескольких журналистов из пула премьер-министра России обнаружили COVID-19. Заболевшие представители СМИ сопровождали главу правительства в рабочей поездке на Дальний Восток. Сейчас журналисты находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь.

У главы Минэнерго Новака обнаружили коронавирус

Беляков уточнил, что случившееся не повлияет на рабочий график Мишустина. Глава кабмина посетит Чукотский АО, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

Согласно последним данным оперативного штаба, в РФ с начала пандемии выявили 927 тысяч случаев коронавируса. Свыше 736 тысяч пациентов выздоровели.

Источник: РИА Новости
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