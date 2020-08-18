Подруга Легкоступовой обвинила ее супруга в спаивании певицы

Москва, 18 августа. Родные и близкие певицы Валентины Легкоступовой до сих пор не могут оправиться от шока после ее скоропостижной кончины. Незадолго до смерти дочь артистки обнаружила ее дома с мужем Юрием Фирсовым в нетрезвом виде. Девушка отправила их в наркологическую клинику, откуда Фирсов на следующий день сбежал, а Легкоступова впала в кому.

Композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина в эфире шоу Андрея Малахова обвинила Юрия Фирсова в спаивании певицы. По словам подруги Легкоступовой, артистка никогда не позволяла себе лишнего.

«Почему вы позволяли Вале пить? Я с Валей дружу с 1987 года! У нее было повышенное давление, об этом знали все, она была гипертоником. Я Валю никогда не видела пьяной, даже выпившей», — говорит Грибулина.

Она отмечает, что на Легкоступову очень плохо действовал алкоголь и у нее моментально поднималось давление.

«Она была у меня постоянно на вечеринках, на днях рождения. Всегда за рулем. Почему две недели были эти запои? Коньяк, вино… Ей плохо, у нее давление! Вы несете ответственность за эту красавицу» — обвинила Фирсова подруга певицы.

Вдовец утверждает, что последние две недели пил сам, а Легкоступова поехала с ним в наркологию «за компанию». По его словам, травму головы певица получила, поскользнувшись в ванной.

Также Фирсов, который является яхтсменом, рассказал о последней просьбе Легкоступовой. Певица попросила его сжечь ее тело после смерти и развеять часть праха с яхты над Атлантическим океаном. День смерти супруги Фирсов называет самым страшным в жизни.

Ранее сообщалось, что Валентину Легкоступову добавили в так называемый «клуб 54». В него включают отечественных селебрити, чья жизнь оборвалась на отметке 54. Ранее в него были включены актеры Александр Числов, Александр Абдулов, Александр Хочинский и актриса Лариса Белогурова. Также к символическому клубу отнесли и музыканта Евгения Осина.