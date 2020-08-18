Макаревич объяснил, почему молодая супруга превзошла его предыдущих жен

Москва, 18 августа. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил, почему молодая супруга — израильская журналистка Эйнат Кляйн — превзошла его предыдущих жен. В своем шоу на YouTube музыкант признался, что такого опыта семейной жизни, как с 36-летней женой, у него еще не было.

О том, что Макаревич снова женился, стало известно около шести месяцев назад. Свадьба тайно прошла в Израиле. Только недавно 66-летний музыкант решил представить молодую супругу широкой публике, снявшись вместе с ней в шоу «Смак Андрея Макаревича».

По словам лидера «Машины времени», Эйнат покорила его, поскольку ни одна из его, как он пошутил, «16 предыдущих жен» не любила готовить.

«Мои жены не то чтобы не готовили, но с удовольствием уступали мне место, потому что я это люблю. И даже считал, что что-то умею и что-то могу, пока в моем доме не появилась женщина, которая делает это значительно лучше, чем я», — цитирует Макаревича KP.RU.

На самом деле официально музыкант был женат три раза. В своем шоу он готовил вместе с молодой супругой тартар. Эйнат Кляйн удивила зрителей не только умением ловко орудовать ножом, но и познаниями в истории этого блюда. Макаревич все равно пытался навязать супруге свои условия во время шоу, однако потерпел провал.

«Не надо со мной спорить просто. Гиблое дело спорить с еврейской женщиной», — рассмеялась в ответ Эйнат.

Отметим, что свадьба Макаревича и израильской журналистки прошла по еврейским традициям. На торжество позвали только близких друзей из Москвы и Израиля.