В США признали отставание от России в модернизации ядерных вооружений

Вашингтон, 18 августа. В комитете Сената США по вопросам политики Республиканской партии отмечают, что Вашингтон уступает Москве и Пекину в сфере модернизации ядерных вооружений, передает RT.

«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — сказано в документе, с которым ознакомился RT.

В документе подчеркивается, что Россия и Китай активно реализуют программы расширения своих ядерных арсеналов. При этом в комитете также напомнили, что Вашингтон ведет работу по усовершенствованию ядерной триады и по поддержанию ее боеготовности.

«Это имеет решающее значение для национальной безопасности США», — говорится в документе.

В этом году Конгресс выделил более 12,4 млрд долларов Национальному управлению по ядерной безопасности США, который отвечает за обновление американского ядерного оружия. Согласно информации из документа, в следующем году этот бюджет будет увеличен до 15,6 млрд долларов.

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард ранее подчеркивал, что в ближайшие 10 лет Пекин станет «равноценным» конкурентом Вашингтона и Москвы в ядерной сфере.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что применение ядерного оружия как средства войны должно быть исключено. Об этом он заявил, обращаясь к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки. Он подчеркнул, что обладающая ядерным оружием Россия сознает ответственность за международную безопасность.