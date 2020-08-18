Кудрявцева без прикрас рассказала о тяготах семейной жизни

Москва, 18 августа. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о тяготах семейной жизни. На своей странице в Instagram знаменитость без прикрас описала, как проходит ее утро.

В соцсети Кудрявцева опубликовала рекламный снимок семьи, которая готовит завтрак. На переднем плане муж и жена смотрят друг на друга с улыбками, при этом мужчина режет свежую клубнику. Сзади можно заметить двух детей, сидящих за столом.

По словам Кудрявцевой, она наткнулась на это фото случайно. Ведущая призналась, что сразу представила, как утром свежая выходит из спальни, ее супруг в этот момент режет овощи, дом освещается ярким солнцем, а она «порхает и смеется».

«На деле я выползаю невыспавшаяся из спальни, злая как собака, бреду угрюмо на кухню, в уме просчитывая что готовить всем, и если меня потревожить первые 15 минут, могу убить», — описала свое стандартное утро Кудрявцева.

Знаменитость спросила у подписчиц, похоже ли обычно их утро на то, что можно увидеть на картинке.

«У меня да! Только без мужа», — ответила ей телеведущая Анфиса Чехова.

Напомним, с 2013 года Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочь Маша, которой не так давно исполнилось два года.

Сейчас Лера Кудрявцева проводит отпуск с дочерью в Турции. Недавно телеведущая рассказала, что на отдыхе ее «избила» тайка.