В Британии призвали отказаться от одноразовых масок

Лондон, 18 августа. Британские ученые из Портсмутского университета призвали общественность отказаться от одноразовых медицинских масок. Из заявления экспертов для издания The Conversation следует, что маски могут быть опасны для здоровья и окружающей среды.

Как отмечают специалисты, большинство одноразовых масок изготавливается из пластиковых материалов, которые сохраняются в окружающей среде десятки и сотни лет. Ученые говорят, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе пластиковые отходы наносят урон окружающей среде и ее обитателям. Например, некоторые животные могут по ошибке употреблять фрагменты пластиковых масок в пищу. Также пластик распадается на мелкие фракции, которые постепенно накапливаются в пищевых цепях.

Подчеркивается, что некорректно утилизированные маски могут спровоцировать вспышку заражения коронавирусом среди сборщиков мусора, так как вирус способен находиться на поверхности маски до 7 дней. Чтобы не допустить фатальных последствий, британские специалисты призывают использовать многоразовые маски, которые можно эксплуатировать на протяжении длительного периода.

Ранее специалисты провели исследование, по итогам которого назвали хлопок лучшим материалом одежды для защиты от COVID-19. Отмечается, что коронавирус при взаимодействии с одеждой из хлопка деградирует меньше чем за сутки, его невозможно обнаружить. Такой вывод сделали ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета в Канаде.