Стало известно, у жителей каких регионов РФ есть иммунитет к коронавирусу

Москва, 18 августа. Иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к коронавирусу у населения России. В 23 регионах проведено более 65 тыс. тестов. Еще в трех субъектах РФ завершается исследование, там проведено еще 9 тыс. тестов, информируют в пресс-службе ведомстве. В общей сложности в 26 регионах было обследовано 2,8-3,2 тыс. человек.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено почти 22 млн случаев коронавируса. Более 766 тыс. пациентов скончались.

Ранее иммунолог Николай Крючков отмечал, что повторное заражение SARS-CoV-2 может произойти через 2-3 месяца после выздоровления. Он объяснил, что повторное заражение зависит от уровня антител в организме пациента. По его словам, у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, уровень антител становится слишком маленьким уже через несколько месяцев.

Международная группа ученых недавно пришла к выводу, что нарушения психики повышают риск тяжелого течения коронавируса. Выяснилось, душевные болезни повышают риск заражения коронавирусом нового типа и ухудшают течение болезни. Особенно опасна в этом плане депрессия.