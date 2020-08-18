В России могут запретить работу кальянных до конца года

Москва, 18 августа. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, передает RT. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Хамзаев в своем обращении отметил, что эксперты неоднократно упоминали опасность кальянов, курение которых повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавируса в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов РФ запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — говорится в письме члена Общественной палаты.

Также он выступил с инициативой запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября этого года. К этому времени в силу вступит норма федерального закона, которая предусматривает запрет курения кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита, передает RT.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения РФ отмечала, что курение кальяна вреднее, чем курение сигарет. Помимо этого, через кальян может распространиться коронавирус. Отмечается, что плохая обработка кальяна несет риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний.