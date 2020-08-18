Российские танки Т-72 прошли по дну реки Томь, опубликовано видео

Москва, 18 августа. Российские военнослужащие на танках Т-72 в ходе учений в Сибири преодолели реку Томь под водой.

В Кемеровской области прошли учения, в которых приняли военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). На полигоне «Юргинский» командование поставило задачу по форсированию реки Томь. Как сообщает РЕН ТВ, часть подразделений переправилась вплавь на боевых машинах пехоты, а танки прошли по дну, ориентируясь по приборам.

«Перед выполнением задачи механики-водители подготовили технику, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подобных занятиях проверяются не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих.