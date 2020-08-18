Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников при заказе еды

Москва, 18 августа. На фоне роста спроса на доставку еды возросло и количество поддельных сайтов с подобными предложениями. Мошенники заманивают клиентов через массовые рассылки по почте, в соцсетях и мессенджерах. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы джет» Алексей Сизов.

По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников при заказе еды необходимо следовать универсальным рекомендациям онлайн-шопинга. Сизов прежде всего советует изучить отзывы о сайте в Интернете. При получении выгодного предложения необходимо проверить эту информацию на официальном сайте. Важно удостовериться в точности доменного имени, а также обратить внимание на броские отличия в дизайне.

«При просмотре письма с компьютера следует навести курсор на текст ссылки и проверить реальный URL, по которому пользователь будет перенаправлен при клике», — говорит эксперт.

Ранее эксперты в области информационных технологий объяснили, почему использование общественных Wi-Fi сетей может быть опасным. Специалисты посоветовали быть внимательнее при посещении финансовых сервисов, почтовых ящиков и соцсетей. Дело в том, что злоумышленники способны перехватить и проанализировать данные сессии. Эксперты сравнили это с подслушиванием разговоров.