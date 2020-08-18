Психолог рассказала, чем опасен отказ от отпуска

Москва, 18 августа. Многие россияне не были в отпуске несколько лет. Это может негативно сказаться на психическом здоровье, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог Варвара Зародина.

По словам специалиста, продолжительное отсутствие смены деятельности грозит депрессивными расстройствами.

«Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще», — объясняет психолог.

При отсутствии смены деятельности, у людей перестают образовываться новые нейронные связи, и нервная система начинает деградировать. Новая обстановка позволяет ощутить эмоциональный подъем и физиологическое обновление.

«Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы», — говорит в интервью радио Sputnik Варвара Зародина.

Она отмечает важность отдыха от своих повседневных рабочих обязанностей.

«Пусть период отпуска, хотя бы 3-10 дней, будет без работы, без общения с людьми, с которыми вы общаетесь ежедневно на службе», — советует специалист.

Ранее Варвара Зародина объяснила, как сбросить лишний вес, заодно урезав ненужные траты. По ее словам, ланч-бокс (герметичный контейнер для переноски еды) может стать эффективным инструментом для контроля веса. Зародина рекомендует брать на работу ланч-бокс с полезной едой. Он подчеркнула, что в ланч-бокс можно поместить полноценный обед.