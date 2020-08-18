В США разработали рецепт полезного молочного шоколада

Москва, 18 августа. Специалисты Американского химического общества провели исследование с целью разработать полезный вид молочного шоколада.

Ученые проводили тестирование различных видов отходов сельхозпроизводство на биологическую активность. Как пишет «Ридус», суть исследования заключалась в том, чтобы извлечь из отходов фенолы и найти им применение в приготовлении продуктов питания. Свое внимание они сконцентрировали на красной кожуре зерен арахиса, которые выбрасываются тоннами, но являются отличным источником антиоксидантов. Эти вещества полезны для человека, а также помогают продуктам долго сохранять свежесть. Смешав их с молочным шоколадом, они получили сладкое лакомство, почти такое же полезное, как темный шоколад.

«Молочный шоколад является популярным во всем мире. Его ценят за вкус и кремовую текстуру, но это не совсем здоровая пища. Напротив, темный шоколад имеет высокий уровень фенольных соединений, но он не такой вкусный. Мы попытались найти золотую середину», — рассказали авторы исследования.

Для получение арахисового молочного шоколада ученые измельчили красные шкурки арахиса в порошок, из которого извлекли фенольные соединения. Смешав их с мальтодекстрином, они включили получившееся вещество в молочный шоколад.

Для того, чтобы испытать полученный продукт, они предложили молочный шоколад с фенолом добровольцам методом слепого тестирования. Никто из дегустаторов не смог отличить, где именно был традиционный молочный шоколад, а где — с высоким содержанием фенола.