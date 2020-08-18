Барнаульский таксист отказался везти пассажирку в медицинской маске

Барнаул, 18 августа. Таксист из Барнаула отказался везти пассажирку в медицинской маске. Об этом сообщила сама девушка. Видеозапись опубликована в сообществе «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул».

Как утверждает пассажирка, водитель отказался ее везти из-за надетой медицинской маски. Он игнорировал ее доводы и отказывался признавать, что сейчас действует масочный режим.

«Я больных не вожу. Если вы в наморднике, значит, вы больная», — объяснил свое решение таксист.

Мужчина поинтересовался у пассажирки, «видела ли она лично подписанный закон о масочном режиме». Граждан, которые соблюдают антивирусные меры, водитель обозвал «придурками».

Девушка потребовала отменить поездку, однако таксист отказался это делать. После того, как пассажирка позвонила в службу поддержки, водитель начал ей угрожать. По словам девушки, мужчина пригрозил увезти «далеко и надолго» и потребовал заплатить за ожидание. В итоге он высадил пассажирку на проезжей части, та выбежала из авто и назвала шофера «неадекватным». Тот, по словам потерпевшей, бросился за ней и ударил по голове.

Позже с жительницей Барнаула связался менеджер и пообещал провести с водителем разъяснительную беседу.

Ранее сообщалось, что крымский таксист выбросил из машины семью туристов с годовалым ребенком. Троих отдыхающих спас местный тракторист. Таксист на протяжении всей дороги хамил и отказывался убавить кондиционер. Затем он резко свернул на обочину и потребовал расплатиться. Он высадил семью в поле, где не было никакой инфраструктуры.