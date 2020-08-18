Сомнолог объяснила, как найти идеальное время пробуждения

Москва, 18 августа. Чтобы всегда просыпаться бодрым и свежим, необходимо выбрать идеальный момент для пробуждения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Идеальный момент для пробуждения дает максимальный восстанавливающий эффект от сна.

«В конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него, появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению, как никогда», — объясняет сомнолог.

По ее словам, именно поэтому нам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло. Обнаружить идеальный момент поможет медицинская процедура — полисомнография. Однако провести ее в домашних условиях невозможно. Как отмечает сомнолог, можно самостоятельно запрограммировать для себя идеальное время пробуждения.

«У нас есть принцип — вставать в одно время. За неделю или полторы организм сам начнет подстраивать сон таким образом, чтобы окончание сновидения было за 5 минут до будильника», — говорит Царева в интервью радио Sputnik.

Ранее Елена Царева объясняла, почему многие россияне испытывают проблемы со сном из-за аномально жаркой погоды. Ночью жара мешает погрузиться в глубокий сон и негативно отражается на восстановлении энергии. По ее словам, глубокий сон сопровождается процессом снижения температуры тела, поэтому человек быстрее засыпает, если ложится уже в проветренной и прохладной комнате.