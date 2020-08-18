Эксперт назвала плюсы режима смартфона «в полете» на земле

Москва, 18 августа. Операционный директор Gamesup24 Ольга Тимофеева рассказал о преимуществах режима смартфона «в полете», когда вы находитесь на земле.

В беседе с агентством «Прайм» Тимофеева напомнила, что изначально режим «в полете» создавался на мобильных телефонах, чтобы пассажиры на борту самолета не создавали помехи в работе навигационного оборудования и электроники. По ее словам, этот режим можно с успехом применять и на земле. Например, при проблемах с интернет-соединением.

«Если телефон не может подключиться к Wi-Fi из-за плохого сигнала от роутера или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно включить на секунду режим «в полете», а не перезагружать телефон. Таким же образом можно переподключиться к сотовой сети», — рассказала Тимофеева.

Она добавила, что этот режим можно использовать, когда аккумулятор телефона находится на грани полной разрядки. Кроме того, его стоит включать и в поезде, когда смартфон в пути постоянно пытается подключиться к новым вышкам, в результате чего разряжается гораздо быстрее.

«Эта функция может оказаться полезной и дома. С включенным режимом «в полете» вас никто не отвлечет от любимой игры. А «условно-бесплатные» игры будут показывать гораздо меньше рекламы», — отметила эксперт.

Тимофеева добавила, что режим «в полете» можно включать, если вы даете смартфон маленькому ребенку — в этом случае, возможно, удастся избежать ненужных трат и последствий.