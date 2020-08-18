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Эксперт назвала плюсы режима смартфона «в полете» на земле

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Эксперт назвала плюсы режима смартфона «в полете» на земле

Москва, 18 августа. Операционный директор Gamesup24 Ольга Тимофеева рассказал о преимуществах режима смартфона «в полете», когда вы находитесь на земле.

В беседе с агентством «Прайм» Тимофеева напомнила, что изначально режим «в полете» создавался на мобильных телефонах, чтобы пассажиры на борту самолета не создавали помехи в работе навигационного оборудования и электроники. По ее словам, этот режим можно с успехом применять и на земле. Например, при проблемах с интернет-соединением.

«Если телефон не может подключиться к Wi-Fi из-за плохого сигнала от роутера или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно включить на секунду режим «в полете», а не перезагружать телефон. Таким же образом можно переподключиться к сотовой сети», — рассказала Тимофеева.

Эксперт назвала плюсы режима смартфона «в полете» на земле

Она добавила, что этот режим можно использовать, когда аккумулятор телефона находится на грани полной разрядки. Кроме того, его стоит включать и в поезде, когда смартфон в пути постоянно пытается подключиться к новым вышкам, в результате чего разряжается гораздо быстрее.

«Эта функция может оказаться полезной и дома. С включенным режимом «в полете» вас никто не отвлечет от любимой игры. А «условно-бесплатные» игры будут показывать гораздо меньше рекламы», — отметила эксперт.

Тимофеева добавила, что режим «в полете» можно включать, если вы даете смартфон маленькому ребенку — в этом случае, возможно, удастся избежать ненужных трат и последствий.

Источник: «Прайм»
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