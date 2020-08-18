Режим ЧС ввели в Благовещенске из-за мощных ливней

Благовещенск, 18 августа. В Благовещенске Амурской области, где уровень выпавших за сутки осадков превысил отметку «опасное явление», введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает городская администрация.

На заседании комиссии по ЧС было принято решение открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения. В городе повалены деревья, размыты дороги, затоплены объекты социальной инфраструктуры.

«Ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова», — информируют в администрации.

На данный момент городские власти борются с последствиями ливня. Коммунальные службы уже откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что сильные дожди обрушатся на жителей Краснодарского и Алтайского краев, Амурской области, Приморья и Северного Кавказа. Он предупреждал, что в некоторых регионах погода может осложниться сильным ветром.