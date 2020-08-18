Врачи предупредили об опасности яблок

Москва, 18 августа. Специалисты в области медицины и диетологии рассказали об опасности и пользе яблок.

Как пишет РИА Новости, среднее по размеру яблоко приравнивается к куску хлеба, поэтому чрезмерное потребление в пищу этих плодов не рекомендуется людям с ожирением и сахарным диабетом. Остальным советуют есть не более двух-трех яблок после приема пищи — это избавит от возможного кислородного голодания и проблем с сосудами и сердцем.

«Этот плод является рекордсменом по содержанию железа, необходимого для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, которые переносят кислород, питают органы и ткани. Так что это профилактика кислородного голодания, что важно для людей, страдающих легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала врач-эндокринолог Залина Гусова.

Она подчеркнула, что особенно полезна кожура яблок, которая обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению пищеварения. Гусова предупредила, что косточки плода содержат много йода и синильной кислоты, поэтому нельзя съедать больше трех-четырех в день.

«Яблоки — достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза. Избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и ожирением», — добавила эндокринолог.

Диетолог Алексей Калинчев порекомендовал тем, кто не любит яблоки целиком, есть фруктовое пюре или запеченные плоды — они не вызывают обострения гастритов. Специалист подчеркнул, что яблоки не рекомендуется есть натощак, лучше под одному после каждого приема пищи.