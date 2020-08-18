Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от авто ради экологии

Москва, 18 августа. Большинство жителей России не готовы отказаться от поездок на личном авто ради экологии. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности.

В опросе поучаствовали более 1,6 тыс. человек.

«Большинство россиян не готовы отказаться от поездок на личном автомобиле (62%), только 15% готовы это сделать. Важно отметить, что в крупных городах сторонников отказа от передвижения на личном автотранспорте гораздо больше, чем в среднем по выборке — 22% в Москве и Петербурге, 21% — в прочих городах-миллионниках», — отмечается в исследовании.

Результаты опроса также показали, что россияне готовы экономить воду, заменив прием ванны душем (43% респондентов сделали это или намереваются сделать), и электроэнергию (59% россиян контролируют ее расход или намереваются это сделать).

Ранее сообщалось, что в России предложили законсервировать мусоропроводы во всех построенных домах, а также не проектировать их в новых зданиях. Отмечается, что из-за мусоропроводов в подъездах возникают неприятные запахи и шум, а также появляются грызуны и насекомые. Также мусоропроводы иногда становятся причиной пожаров.