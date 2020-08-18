Известный американский актер Эш Кристиан умер в возрасте 35 лет

Москва, 18 августа. Американский актер, режиссер и продюсер Эш Кристиан умер во сне в 35 лет.

Как пишет издание Variety, Кристиан скончался в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, смерть наступила во сне.

Кристиан родился в 1985 году в Техасе. В 14-летнем возрасте он начал снимать короткометражные фильмы, в 16 лет переехал в Лос-Анджелес, где начал карьеру режиссера. Спустя три года снял свою первую полнометражную картину «Толстушки».

Он получил известность в качестве актера, сыграв в таких фильмах и сериалах, как «Домино», «В поле зрения», «Клиент всегда мертв» и многих других. Кроме того, он спродюсировал ряд кинолент в Голливуде.

В 2014 году Кристиан получил премию «Эмми» за работу над «выдающейся короткометражной телевизионной программой специального класса».