Мадонна выложила фото дочери с небритыми подмышками

Москва, 18 августа. Американская певица Мадонна порадовала подписчиков новым фото с дочерью Леон Лурдес, на котором та позирует с небритыми подмышками.

На выложенном в Instagram-аккаунте Мадонны фото мать с дочерью позируют во время празднования 62-го дня рождения певицы на Ямайке. 23-летняя Лурдес стоит рядом с родительницей в бирюзовом мини-платье без рукавов, подмышками у нее виднеются густые темные волосы.

В комментариях подписчики не только поздравляли артистку с днем рождения, но и горячо обсуждали внешний вид ее дочери, между сторонниками бодипозитива и поклонниками традиционного внешнего вида разгорелись нешуточные споры.

«Мадонна, что случилось с подмышками твоей дочери? Лурдес стоит побриться», — комментировали пользователи.

Многие отмечали, что то, как выглядит Лурдес — ее личное дело и хвалили девушку за независимость и смелость.

Отметим, месяц назад подмышки дочери Мадонны уже оказывались в центре скандала, когда папарацци запечатлели Лурдес на улице Нью-Йорка в коротком топе без белья и мини-шортах. На одном из фото она демонстративно подняла руку, продемонстрировав волосы, чем вызвала негодование интернет-пользователей.