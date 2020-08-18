В России растет число мошеннических сайтов по продаже авиабилетов

Москва, 18 августа. Компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, выявила более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за последние месяцы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

«Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа — уже около сотни», — говорит Кравцов.

Он подчеркнул, что большая часть из мошеннических ресурсов уже заблокирована. Большая часть подобных сайтов якобы специализируется на продаже авиабилетов, но есть также ресурсы, которые предлагают бронь в отелях, аренду авто и т. д. Большая часть сайтов была активирована после открытия границ.

«Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт» — отмечает эксперт.

Яков Кравцов предупредил, что мошенники часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов.

«Не верьте «фантастическим скидкам» — слишком выгодные предложения — это один из признаков сыграть на человеческой алчности», — рекомендует специалист.

Ранее турецкие туроператоры отмечали, что проблема мошенничества актуальна не только для иностранного рынка, но и для внутреннего. Злоумышленники создают в Интернете сайты, внешне очень похожие на оригинал. С появлением первых проблем мошенники ссылаются на непредвиденные обстоятельства, а после и вовсе не выходят на связь. Раскрываемость преступлений такого рода находится на низком уровне.