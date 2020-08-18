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Певица Натали с обнаженной грудью предстала в образе русалки

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Обнаженная певица Натали предстала в образе русалки

Москва, 18 августа. Певица Натали восхитила поклонников обнаженной фотографией, которая была сделана во время съемок ее нового клипа «Пора на дачу». Подписчики удивились «слишком молодым» внешним видом исполнительницы.

Певица опубликовала в Instagram фото в образе русалочки, напомнив таким образом о своем дебютном альбоме с аналогичным названием. Натали в кадре прикрывает обнаженную грудь морской раковиной.

«Со своим российским менталитетом говорю, уж не по возрасту мне так обнажаться… Режиссер так не считает», — пишет исполнительница.

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида знаменитости.

«Нет такого понятия возраст! Тем более с такой фигурой. Все в голове. Вы просто фея, Натали», — пишет beautyskinspb.

«Вы прекрасны! Главное возраст души, а судя по глазам душа у вас стареть не собирается», — отмечает fetisov5730.

«Наташа, у вас нет возраста, вы всегда юная красавица! Обнажайтесь на радость всем!» — комментирует nadezhda_yurpi.

«Такую красоту нельзя прятать!» — восхищается sadreevaelvira788.

«Своей красотой и грацией вы просто затмеваете своих более молодых коллег», — считает drozdovalexandr1981.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от НАТАЛИ (@natali_star74)

Натали часто делится с подписчиками архивными фотоснимками. Недавно она показала в Instagram, как выглядела 20 лет назад. На снимках певица позирует в ярком макияже и с прической с двухцветным окрашиванием. Поклонники Натали тут же стали ностальгировать по былым временам, когда из каждого магнитофона и на каждой дискотеке звучал ее хит «Ветер с моря дул».

Источник: Instagram
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