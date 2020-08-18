Киев, 18 августа. Мэр Киева Виталий Кличко выступил в поддержку протестов в Белоруссии, которые начались после выборов президента в Белоруссии. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.

Кличко разместил фото фасада Киевской городской администрации с флагом белорусской оппозиции.

Ранее украинский МИД отозвал своего посла из Белоруссии для консультаций по оценке перспектив украинско-белорусских отношений «в новой реальности».

17 августа президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с главами силовых структур. В ходе совещания обсуждались протесты в Белоруссии и их влияние на Украину. Зеленский предупредил, что события в соседней стране могут повлиять на ситуацию внутри Украине.

Также сообщалось, что украинские националисты из группировки «Нацкорпус» и Генштаб ВСУ приступили к набору как бывших, так и действующих участников военной операции в Донбассе для «выполнения задач за пределами Украины». Приоритет отдается тем, кто владеет белорусским языком.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что наблюдается наращивание военной мощи на западных границах Белоруссии, а некоторые государства требуют от Минска повторных выборов главы государства. Он заявил, что Белоруссия погибнет как государство, если будет подчиняться этим требованиям.