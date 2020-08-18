Легкоступова потратила деньги третьего мужа на пластику и импланты

Москва, 18 августа. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что перед свадьбой она потратила все его деньги на пластическую хирургию и установку имплантов.

Свадьбы Фирсова и Легоступовой состоялась в июле в Сочи, куда жених пришел на чужой яхте из Турции. Как пишет Kp.ru, 57-летний яхтсмен подрабатывал тем, что перегонял яхты из одной страны в другу. Недвижимости и крупных сбережений у мужчины не было — после развода он оставил все бывшей супруге и дочке. Поэтому медовый месяц пара провела в квартире певицы, после чего знакомые Фирсова обвинили его в том, что он — альфонс.

«Да я все свои сбережения потратил, чтобы она сделала пластику и зубы», — рассказал третий муж артистки.

Он объяснил, что перед свадьбой Легкоступова решила омолодиться, сделав пластическую операцию и установив импланты. Издание предполагает, что свадебный банкет также оплатил Фирсов.

В эфире программы «Пусть говорят» родственники артистки обвинили вдовца в том, что он якобы не давал ей с ними общаться в последние дни перед смертью. Приехав к ним в гости, дочь певицы Анэтта Бриль застала ее в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, будучи пьяной она ударилась головой, в результате чего ей потребовалась операция.

Напомним, Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы.