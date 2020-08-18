Машков призвал общество «не наслаждаться трагедиями», говоря о Ефремове

Москва, 18 августа. Народный артист РФ Владимир Машков призвал журналистов и общественность «не наслаждаться трагедиями», говоря о деле Михаила Ефремова, передает «Звезда».

Машков отмечает, что инцидент с Ефремовым — большая трагедия, и, главное, чтобы подобного больше не происходило. Он говорит, что ничего не знал о проблемах со здоровьем коллеги.

«Это беда. Давайте не будем торопиться с выводами. Когда человек находится между жизнью и смертью — это большая трагедия», — говорит Владимир Машков.

О проблемах со здоровьем Ефремова ранее сообщил его адвокат Эльман Пашаев. По его словам, состояние артиста остается неудовлетворительным. Михаил Ефремов был госпитализирован 11 августа прямо из зала суда, у него было подозрение на инсульт. Однако в итоге предварительный диагноз не подтвердился.

Ранее сообщалось, что встреча сторон по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым завершилась скандалом. Любовница погибшего в аварии Сергея Захарова и адвокат артиста Эльман Пашаев набросились друг на друга с взаимными претензиями перед камерами у здания суда.

Напомним, Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда о продлении домашнего ареста Михаилу Ефремову. Под домашним арестом Михаил Ефремов пробудет до января 2021 года. Также ему запрещено покидать жилье.